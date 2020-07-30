宸鴻(TPK-KY)(3673)公布第2季稅後淨利3.1億元，大幅優於去年同期0.54億元，每股盈餘為0.76元；累計上半年稅後淨利為3.5億元，每股盈餘為0.85元。

宸鴻指出，雖受到新冠病毒疫情干擾供應鏈出貨及造成消費遞延等影響，但第2季合併營收為280.5億元，僅較上季減少0.5％，較去年同期減少1.4％。受到疫情影響，居家辦公與線上教學人數大增，筆記型電腦（11-16吋）出貨量較上季成長16％，較去年同期成長51％，平板電腦（7-11吋）出貨量亦較前季成長27％。

但智慧型手機產品，受到部份國家關閉實體門市營運、消費者需求減緩與手機新舊款產品轉換等因素影響，出貨量較上季減少36％，較去年同期減少25％。

第2季營業毛利由第1季10.1億元成長至14億元，季成長38.1％，年成長16.7％。受惠於有利產品組合調整，使營業毛利率由第1季3.6％提升為5.0％，第2季整體原料成本佔營收比重亦由上季83.9％降為82.5％。此外，疫情期間公司因人力成本控管得宜，人工成本佔營收比重維持在5.5％，與上季5.6％相當。

第2季營業淨利為4.3億元，較第1季1.1億元大幅成長。淨利息費用1,300萬元，較前季3,400萬元減少。第2季也認列外幣兌換損失約新台幣1,700萬元，主要受到人民幣兌美元升值影響。

(時報資訊)