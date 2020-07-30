第一金(2892)董事長廖燦昌今天向財政部提出辭呈，廖燦昌提出請辭的原因是遠航案違法放貸！第一金尚未對董事長廖燦昌請辭對外說明。

台北地檢署偵辦遠航案，查出前合庫董事長、現任第一金董座廖燦昌，疑似以私人交情配合張綱維需求，施壓基層人員違法放貸，造成合庫虧損。

據了解，財政部已收到廖燦昌書面辭呈，財政部尊重廖燦昌決定，已予以准辭。至於同樣遭到起訴的土銀董事長黃伯川是否跟進請辭，財政部將進一步了解起訴內容，再做妥適處置。

(時報資訊)