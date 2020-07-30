《金融股》捲入遠航案 廖燦昌請辭第一金董座 15:062020/07/30 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 第一金(2892)董事長廖燦昌今天向財政部提出辭呈，廖燦昌提出請辭的原因是遠航案違法放貸！第一金尚未對董事長廖燦昌請辭對外說明。 台北地檢署偵辦遠航案，查出前合庫董事長、現任第一金董座廖燦昌，疑似以私人交情配合張綱維需求，施壓基層人員違法放貸，造成合庫虧損。 據了解，財政部已收到廖燦昌書面辭呈，財政部尊重廖燦昌決定，已予以准辭。至於同樣遭到起訴的土銀董事長黃伯川是否跟進請辭，財政部將進一步了解起訴內容，再做妥適處置。 (時報資訊) #第一金 #廖燦昌 #遠航案 #違法放貸 也許您會感興趣 推薦閱讀 《金融股》玉山金填息6成 新總座法說首秀吸睛 11:592020/07/29 財經 皇普「連八漲」！今爆量漲停23.95元破史上新高 11:562020/07/30 財經 歹年冬 台商先求活再發展 04:102020/07/30 時論廣場 《金融》看好林口A7新開發案 禾聯聯貸認購踴躍、64.7億元到手 17:222020/07/29 財經 廖燦昌曾被韓國瑜質疑慶富案！蘇回「用人唯才」今下台 13:562020/07/30 政治 山月吊橋2020年8月12日開放 體驗峽谷震撼 04:102020/07/30 地方新聞 法人回補 台積猛生技勇 台股收12722新高 14:262020/07/30 財經 證交所主辦「109年全國教師證券知識研習營」正式開幕 13:152020/07/30 財經 資金湧入 大陸ETF可期待 04:102020/07/30 投資理財 震撼！捲入遠航掏空案 一銀董座廖燦昌請辭 12:532020/07/30 財經 財經熱門新聞 厲害了！高通逼華為掏出540億元 盤後狠飆12％ - 財經 英特爾7奈米重摔爽到台積電？ 最懂鴻海分析師：小心川普 - 財經 穆斯克：谷歌DeepMind 是最危險的AI研發 - 財經要聞 - 工商時報 台積電可能掉槍？美媒爆恐跟這個人有關 - 財經 一夜熔斷15次 暴漲500％！投機散戶湧入昔日底片大王 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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