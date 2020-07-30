立委楊瓊瓔推動「大雅城鎮之心」計畫，透過導入「人本城市」與「海綿城市」的概念，改善大雅區市中心人行空間、200多支電桿地下化與增設停車場滿足地方需求，改造大雅、大榮與二和公園，同時建置大雅步行城市指標系統，希望透過城鎮之心計畫提升生活品質。

為爭取大雅城鎮之心計畫工程能獲中央前瞻基礎建設計畫經費補助，立委楊瓊瓔30日邀請內政部營建署及台中市政府建設局、都發局、交通局、水利局、台中農田水利會於大雅服務處共同討論大雅城鎮之心工程計畫。

建設局養工處長彭岑凱表示，「大雅城鎮之心」計畫以「人本城市」與「海綿城市」的概念，改善重要路段的人行空間及大雅國中、大雅國小周邊，並將改造大雅、大榮與二和公園及發展市區步行指標系統等，另透過導水與保水設施減少地表逕流，降低強降雨積水情形。

楊瓊瓔強調，政府部門進行任何公共工程，一定要先解決民生問題，希望大雅「城鎮之心」計畫在營建署的輔導協助下，可以做出更完整的梳理及整合；期許不只是大雅的「城鎮之心」，而是「台中的亮點」，但先決條件是，中央的資源要進來，有錢才能成事。

營建署道路工程組組長張之明、都市計畫組副組長廖建順指出，公共建設應擺脫以建築為主的單一思考，大雅是小麥之鄉、曾經參與由聯合國環境規劃署主辦的「2013年全球國際宜居城市大賽」總決賽，獲得C類人口數7.5萬到15萬城市的銅質獎，「大雅城鎮之心」只要地方願意承擔，中央也會依相關規定全力支持。

「大雅城鎮之心」計畫推動市區步行環境改造，設置大雅步行城市導覽資訊系統，針對公園的生活休憩機能進行改善，並連結土地公汴親水綠廊，串聯生態生活、歷史文化、遊憩通學的步行城市。

(中時 )