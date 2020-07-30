前總統李登輝傳出天天洗腎，知情人士對此未否認。腎臟科醫師說，一般病患洗腎都是1周3次，若有天天洗腎的需求，通常都是血壓不穩定，可能是過去的心臟病、糖尿病史導致血流動力學不穩，才會把洗腎時間拉長，藉此減少心血管負擔。

腎病防治基金會執行長、衛福部雙和醫院副院長林裕峯，正常來說，一周的洗腎都要3次，若需要每天洗腎，通常是血壓不穩定，每天需要的營養又很多，才需要藉由這種方式，維持水分、電解質及營養狀況。

林裕峯表示，每天洗腎通常是血流動力學不穩定所致，若有心臟病史、糖尿病，也是血流動力學不穩的因素，容易有掉血氧或感染的問題。一般來說，病患都是在有感染、菌血症的情況下才需要天天洗腎，而不是長期都有這樣的需求。

三總腎臟科主任吳家兆表示，一般病患洗腎一次是4小時，在4小時內需要把所有的水分、毒素排出，對心血管的負荷較大。即使是普通病患，也可能會出現併發症，其中最常見的併發症就是低血壓 。

吳家兆表示，天天洗腎是加護病房比較常用的手法，等於是把洗腎時間拉長至24小時，一整天都在洗，這樣做的目的是減少心血管的負荷。除能有效率地排除多餘的水分、電解質，也可支持病患去做其他的治療。

(中時 )