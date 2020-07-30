小客車疑似在產業道路下坡時打滑，摔落邊坡下的育苗園。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

由於事故現場之產業道路過於陡斜，民眾協助駕駛四輪傳動小貨車，接駁救護人員及救護器材前往搶救，並運送傷患搭乘救護車。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣80歲古姓老翁與65歲吳姓婦人，29日上午10時許在泰安山區忙完農事，開著1輛自小客車準備下山，行經清安村小南角土地公上方產業道路時，疑似道路陡斜溼滑，不慎連人帶車摔落邊坡下的育苗園平台，造成吳婦開放性骨折，一度受困車內，自行脫困後被緊急送醫治療，詳細事故原因有待調查。

據了解，古姓老翁與吳姓婦人為雇傭關係，29日2人到泰安山區忙完農事，上午10點多，古翁開車載著吳婦準備下山，行經清安村小南角土地公上方產業道路時，疑似產業道路陡斜、狹隘且地面溼滑，自小客車下山打滑，失控墜落深達5、6公尺邊坡下的育苗園，車頭嚴重毀損。

正巧一旁育苗園的工人發現小客車墜落，趕緊通報育苗園老闆報警處理，並由育苗園老闆開著小貨車到土地公廟處，引領消防人員到事故地點，泰安消防分隊指出，現場路徑狹隘，消防車輛無法到達，立即請中心派遣鄰近分隊支援2輛救護車，同時出動小型消防幫浦車及2名人員攜帶救援器材前往處理。

泰安消防分隊隊員宜新屏表示，該產業道路非常陡，目測約為4、50度陡坡，因此救護車無法抵達現場，便改以民眾駕駛四輪傳動小貨車，接駁救護人員及救護器材前往搶救，到場時女性傷者已自行脫困，男姓傷者則已走到產業道路上等待救援。

經救護人員初步檢視，吳女意識清楚，但左手腕開放性骨折、右手腕疑似閉鎖性骨折，古男則四肢明顯擦傷，經過緊急救護處置後，分別由獅潭及公館分隊救護車後送弘大醫院治療。肇事古姓駕駛經警方酒測，沒有酒精反應，詳細事故原因還需調查釐清。

(中時 )