行政院發言人丁怡銘。(政院提供)

行政院長蘇貞昌昨天拚命畫圈圈比手勢，要求三倍券不斷循環利用。蘇揆上午在行政院會緊盯各部會，不要忽略三倍券的實施目的，就是要刺激消費，一定要做好宣傳。行政院發言人丁怡銘說，三倍券開放使用以來，已有一成已兌換成現金。

實體券超過1700萬張的三倍券，15日開始使用，已有約一成、170萬張回流，被換成現金。蘇揆在行政院會表示，三倍券最重要是刺激消費振興經濟，相關部會應該用力宣傳，讓三倍券能換加碼比現金還好用，也宣傳到年底前都有效，不用急著換現金，讓三倍券更加流通不斷加碼，創造更多效益。

行政院發言人丁怡銘表示，目前發放的三倍券約有一成已兌換成現金。他並轉述，蘇揆是提醒相關部會，三倍券的領用及發放，幾個部會都做得很好，但有時忽略三倍券的實施目的，就是要刺激消費 ，相關部會除做好本來業務外，對於如何宣傳讓三倍券重複使用到年底，活絡經濟。

(中時 )