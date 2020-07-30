市調機構Canalys於30日公布，2020年第二季全球華為智慧手機出貨量為5,580萬支，首次超越三星，奪得冠軍。Canalys指出，第二季華為在全球智慧手機市場首次奪冠，意味著9年來第一次有除了三星或蘋果以外的廠商領跑市場。

澎湃新聞報導，Canalys發表報告稱，第二季華為全球智慧手機出貨達5,580萬支，年減5％。排名第二的三星智慧手機出貨量為5,370萬支，年減30％。報告顯示，華為海外出貨量在第二季年減27％，但華為已經成為中國大陸市場的主導者，第二季在大陸市場的出貨量年增8％，目前70％以上的智慧手機都在當地銷售。

Canalys資深分析師Ben Stanton指出，這是一個很了不起的成績，一年前很少有人會預測到。如果不是新冠肺炎疫情，這樣的結果幾乎不會發生。華為充分利用大陸經濟復甦的機會，加速發展智慧手機業務。

而三星在大陸的業務非常少，市占率不到1％，其核心市場，如巴西、印度、美國和歐洲，都受到疫情爆發和隨後的封鎖造成嚴重影響。

Canalys分析師賈沫認為，獲得第一名對華為來說意義重大。華為迫切希望向大陸消費者、零部件供應商和開發者展示自己的品牌實力。華為將在未來幾個月廣為宣傳其成功的消息，進而說服產業夥伴繼續投入資源。但華為很難長期保持領先地位。

(工商 )