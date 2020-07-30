為了改善空污，環保署持續加速老舊車輛淘汰，截至到六月底，從2017年至2020年6月的三年半當中，共淘汰3.79萬輛一至三期大型柴油車，達到污染減量5萬1,755公噸。老舊機車汰換更答123萬947輛二行程機車等老舊機車，達到污染減量2萬3,747公噸。

值得注意的是，受到疫情影響，環保署將延長大型柴油車汰舊換新較優惠的補助期限，從原訂的今年12月10日，延至明年12月10日；另外也修正「移動污染源空氣污染物排放標準」，汽車及小型柴油車五期新車製造、生產及進口期限延長半年，避免疫情影響產業發展。

環保署指出，將持續推動輔導補助措施，鼓勵老舊車輛及早汰換，柴油車將從降低新車售價、減輕車主負擔兩頭協助每輛車最高可得105萬元補助，環保署並提醒民眾，汰舊換購電動機車或七期燃油機車的5,000元早鳥補助只到今年底，明年就將降為3,000元，鼓勵提早汰換。

(工商 )