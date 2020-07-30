面對熱帶性低氣壓的來襲，下週恐引進強烈西南氣流，夾帶豪雨影響南台灣。水利署副署長曹華平與雲林縣縣長張麗善今（30）在第五河川局局長張庭華及相關人員陪同下，前往雲林縣平和滯洪池視察防汛整備情形。

曹華平表示，雲林為南臺灣防汛重點地區，第一站來到平和滯洪池，平和滯洪池面積9.6公頃，滯洪量51萬立方公尺，可減少淹水面積約182公頃，且除了災時防洪治水、平時周圍綠帶及生態豐富，也是鄉親觀光、休閒、運動、健身的好地方，也感謝縣長也非常重視雲林縣水利防災工作，親自參與防汛準備工作。

張麗善表示，感謝縣府水利處、消防局團隊，積極辦理汛期前瓶頸段清淤、將滯洪池水位放到最低、防災作業演練，希望可以讓鄉親安心、放心，8月2日至8月4日，可能會有一波強降雨來襲，希望鄉親們在天候不佳時、減少出門、多多留意注意自身安全。

水利署表示，目前已進入汛期，隨之而來是颱風豪雨季節，中央與地方政府將更緊密合作，強化各項防汛整備，包括抽水站維護、運作及移動式抽水機之預布、滯洪池提前放空，提高滯洪能量，冀藉由整合各項工程設施及非工程措施，共同維護民眾安全，攜手面對未來難以預測的天候挑戰。

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