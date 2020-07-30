內政部推動數位身分證換發，但因受到新冠肺炎疫情衝擊，換發新版數位身分證時程確定要延後，至於確切時程，仍要視國內外疫情而定。然而，面對學界和民間團體疑慮有侵犯個人隱私、無專法規範保障個資等問題，對此，數位政委唐鳳昨(29日)表示，希望在下一個立法院會期，提出個資保護專責機關的設立組織法相關議題。

原定今年10月全面換發新版數位身分證，晶片將可結合自然人憑證等功能。不過，內政部次長花敬群4月赴立院備詢時表示，原本4月初要到國外領取樣卡、進口相關設備，但因為受到疫情影響，無法出國、外國無法進來，工作時程受到影響，確切實施期程，還有待行政院說明。

然而，據《中央社》報導，唐鳳昨出席「數位時代下的國民身分證與身分識別」研討會時，表示面對學界和民間團體疑慮，與會的民間團體十分同意需設置DPA專責機關，也就是類似國家運輸安全調查委員會之於交通部，在事件發生時發揮事實認定功能，而台灣確實也需遵循歐盟通用資料保護規則（General Data Protection Regulation，GDPR）。

儘管公部門舉辦抽獎等活動時採取作為，進而保護個人隱私，也執行相關稽核，但唐鳳認為，由有民間、外部委員參與的獨立機關進行稽核，稽核結果的認受性、正當性往往仍較高。

(中時新聞網)