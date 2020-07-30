蔡培慧(中)30日率公路總局第二區養護工程處現勘台3線227K＋248外埔橋邊。（行政院中辦提供／林心柔南投傳真）

中部地區近日午後都有瞬間大雨發生，竹山鎮台3線227K＋248外埔橋邊長期淹水，附近居民憂心忡忡，行政院中辦執行長蔡培慧30日率公路總局第二區養護工程處現勘，即安排公路總局與自來水公司協調，務必在最短時間內解決，公路總局承諾，預計明年發包完工，還給民眾一條安心回家的路。

日前蔡培慧接獲竹山鎮長陳東睦與民眾陳情，台3線227.2K竹山外埔橋至國3竹山交流道間路面長期以來，只要出現強降雨，路面立刻淹水，附近居民苦不堪言，30日蔡率公路總局第二區養護工程處現勘研商改善。

蔡培慧指出，外埔橋區域及排水皆經由台3線路面側溝導引至外埔橋後再排入倉庫溪，外埔橋的通洪斷面確實有過窄情形，一旦強將雨排洪不及，就會造成雨水回流路面造成淹水，務必進行拓寬改建。但該處涉及9家管線單位，包括台電、電信、固網等，經溝通後，均會配合橋梁改建施工辦理遷徙。

公路總局第二區養護工程處副處長傅立祥表示，目前僅有自來水公司降埋遷徙時程較長，需經過探深度後再行規劃設計，才能安排後續遷徙管線作業，台灣自來水公司第4區管理處副處長林義雄也肯允盡快安排相關工作。

蔡培慧也強調，釐清淹水肇因及協調相關單位遷徙後，請公路總局與縣府協商，施工期間影響區域排水的因應辦法，其交通警示及疏導應審慎管理，降低用路人不便。

(中時 )