「話題女王」李婉鈺因2014年9月在民進黨新北市議員黨內初選落敗後執意參選，遭開除黨籍，隨後參選議員、立委分食綠營票倉，一度加入一邊一國行動黨，如今又申請重回民進黨，因此民進黨29日舉辦中常會時，新潮流系中常委梁文傑拋出「李婉鈺條款」否決違紀參選者入黨，李怒轟梁因人設事、格局太小。

李婉鈺遭民進黨開除滿5年，可重新申請加入民進黨，但梁文傑在民進黨中常會臨時動議提出，應修改「黨員入黨辦法」，中常委可直接否決違紀參選者的入黨申請，最終祕書長林錫耀建議由複查小組成員先討論，黨主席蔡英文也同意，8月5日再討論。

事後，梁文傑在臉書PO文強調，他不是針對李婉鈺，而是很討厭一些違紀參選被退黨，期間一直找民進黨麻煩，然後幾年後又覺得民進黨聲勢好說要回民進黨的人，他認為允許這些人回黨是對黨的汙辱，尤其是對如自己一樣有黨齡25年者，「黨有黨格，正如人有人格！」

「大家還不是不計前嫌讓梁文傑當中常委？」李婉鈺澄清，當初會脫黨是遭逢初選不公、被打壓對待，被派系或異己不斷攻擊跟不當打壓，她勇於起身反抗，不願造成黨左右為難，所以選擇脫黨孤軍奮鬥，她現在是受蔡英文海納百川感召的「辣台派」，加上非常多鄉親期待她能重新回黨，所以才申請。

李婉鈺炮轟，但梁文傑卻還在因人設事、格局實用太小，提案「李婉鈺條款」這種小事，梁倒還不如把心思花在想想如何讓所有民眾真正了解民進黨、認同民進黨，一起來愛台灣、愛惜並珍貴民主自由，不要辜負重任。

(中時 )