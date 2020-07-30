波音在近期的財報中表示，已決定在完成最後一批訂單後停止747的生產，2023年關閉裝配線。從第一次石油危機中「浴火」而來、紅遍全球的「珍寶」(Jumbo，意即巨無霸)，終究沒有逃過這一次的民航業低谷。同時空中巴士也在去年宣布A380停產，這象徵著巨型噴射機的時代的終結。

目前波音747只有16個未完成的訂單，都是747-8F貨機版本的訂單。這款飛機的生產速度非常緩慢，每年只生產6架，而波音787的年產量是168架。據悉，波音已經在一年多前完成了零件採購，按照目前的生產和交付速度，波音747生產線將在2023年正式關閉。

1960年代，美國泛美航空的創始人兼主席胡安·特里普希望波音能為其研發一款載客量比波音707大1.5倍的客機,這樣他可以降低30%的票價，讓更多的人能夠坐上飛機，他甚至為此發明了「經濟艙」這個詞彙。波音接受了這一挑戰，於1965年與泛美航空簽訂了協議，儘管當時波音還欠著相當於今天142億美元的債務。

波音面對的第一個挑戰是必須找到一家足夠大的工廠來組裝這架客機。波音在華盛頓州西雅圖以北48公里的一塊780英畝的土地上從頭開始建設，耗資2億美元，這就是現在波音埃弗雷特工廠的緣起。

起初，波音747被設計為一架雙層飛機，但當560名志願者參與機艙模擬疏散時，這一設想就被排除了：所有志願者疏散完畢需要2.5分鐘，遠遠超過美國航管局(FAA)允許的90秒的最長時間。

之後，「波音747之父」喬·薩特創新性地提出寬體單層雙通道概念及客、貨兩型同時開發的思路，設計出了全新的佈局方案，並成功地說服泛美航空，改變其「雙層」初衷，轉而接受「單層」構型。

波音747的研發歷時兩年多，1969年2月9日，全球首架波音747在西雅圖首飛。試飛並不是沒有問題，波音當時的首席飛行員Jack Waddell發現普惠的一個發動機比其他發動機要熱得多；其中一個機翼也在高速飛行時出現了「顫振」問題，但飛機依然安全著陸了。

1970年1月15日，時任美國總統尼克森的妻子、第一夫人帕特·尼克森在華盛頓杜勒斯國際機場為波音747飛機正式施洗命名。一周後的1月21日，336名乘客支付了相當於5200美元的機票費用，泛美航空公司的紐約-倫敦747航班起飛了，這意味著波音747正式投入商業運營。

20世紀80年代，隨著民航需求增長和樞紐機場的蓬勃發展，航空公司不斷訂購波音747，747也創造了寬體客機的「商業奇跡」，被譽為波音最成功的機型之一：自1968年投產到2023年的預計停產期，其生產時間長達55年。到目前為止，波音已經生產了1557架左右波音747，但目前除了仍待交付的16架747-8F貨機外，其他型號都已經停產。

50多年來，波音747為世界各地運送了近40億人次的旅客，讓「經濟艙」和「洲際旅行」成為了普通人生活的一部分。

由於波音747設計獨特，有充裕的改造空間，而且航程夠遠，便於跨國訪問，使其成為世界各國領導人使用最多的專機機型。也因此，她被譽為「空中女皇」。

美國總統專機「空軍一號」，也被稱為號稱「空中白宮」，由波音747 200B改裝而來，共有兩架。韓國總統文在寅的專機是從大韓航空租賃的波音747-400。日本的國家領導人行政專機為波音747-400，由航空自衛隊管理，負責搭載天皇、首相和其他高級官員出訪海外。印度使用4架平均機齡為25年的波音747-400客機作為政府官員遠程出行專機。

此外，波音747也是運載太空梭的首選：太空梭如果因為天氣狀況不能在預定著陸點著陸，通常需要在NASA的起飛設施上搭個「便車」。

波音747半個多世紀的生產和運行也並不總是一帆風順：波音747在首飛後不久就遭遇了嚴重的經濟衰退，隨之而來的1973年石油危機讓不少航空公司停飛或削減其747飛機與訂單，畢竟四個發動機太耗油。

此外還有一些空難事件相伴：1988年12月，泛美航空波音747所執飛的103航班在洛克比上空被炸彈炸毀，263名乘客和16名機組人員遇難。1977年，兩架波音747在加那利群島城市特內里費的洛斯羅迪歐斯機場跑道上相撞，造成583人死亡，這也是航空史上死亡人數最多的空難事件。進入2000年之後，已經有越來越多的跡象表明747的生產已接近尾聲：2015年，747的生產線每月只生產一架飛機，而現在，波音747的產量僅為每兩個月一架。目前波音7478F是唯一仍在生產中的型號。即便這樣，2016年之後，波音在每條生產線上的損失都在4000萬美元左右。在過去的四年裡，波音一共損失了超過9億美元。

進入2020年後，由於突如其來的新冠肺炎疫情，全球民航業業務被迫收縮減少，貨運業的情況要好一些，但仍沒有足夠的需求來維持747-8F的生產線。關閉已經越來越不賺錢的747生產線至少可以彌補波音在其他方面的損失。可以預見的是，體型更小、航程更靈活，燃油經濟性更高，各方面表現更為優越的飛機將成為這一時代的主流。

波音747小檔案

特點：裝載四個發動機、長航程、大載重量。巡航高度：13700公尺。最大載油量：134噸。貨軍載：90噸。最大速度：0.88馬赫。最大航程：13000公里。暱稱：「空中女皇」。累計產量：1557架

（截至2019年11月）創造紀錄：自1970年投入服務，到A380出現前，它保持單機載客量最大的世界紀錄長達37年。貨運型則承擔了世界航空貨運的一半。

系列型號：747SP又稱747-100SP，是波音747-100型的縮短型，1975年首航。747-200（1971年2月開始服役）。747-300（1983年3月進入市場）。747-400（1989年2月開始服役）。747-8（貨運型2011年10月開始服役；客運型2012年6月開始服役）

(中時新聞網)