自華府與北京相互要求對方關閉對方領事館後，雙方外交戰恐再次升溫。據「華盛頓時報」引述美國務院高層官員透露，美方認為美陸雙邊外交人員數量不對等，且一再懷疑外交人員實際從事間諜活動，讓川普政府準備要求大陸大幅減少派駐美國的外交人員，減至與美駐陸的同等人數，相關做法預計本周就會宣布。

報導指出，此決定是為了減輕先前稱有大量外交人員從事間諜活動的輕聯邦調查局（FBI）負擔。FBI局長瑞伊（Christopher A. Wray）先前指出，當前陸間諜問題日益嚴重，反情報案件有近5000件，「幾乎一半與中國有關」，讓他們平均每10小時就立一宗與大陸有關案件。

一名美高官表示，希望在8月底前，陸駐美的人員能與美國駐外人數與管道呈對等標準，在陸方討論此事時，剛好逢美國要求陸駐美領事館關門，陸方也關閉美駐成都領事館。

報導指出，大陸在美外交人員的確切數目無法得知，美國國務院最近期的資料顯示，有245名外交人員隸屬華府的中國大使館，除24日休士頓的領事館已關閉，大陸在紐約、舊金山、洛杉磯、芝加哥也都有領事館。

美國駐陸外交人員據信也超過200人，包括北京的美國大使館，以及在廣州、上海、瀋陽、武漢及本週已閉門成都領事館，其中又以北京的大使館人數最多，是美國海外最大駐館之一，包括來自國務院、中央情報局、FBI與商務部的人員。

另外報導也指出，美方出手大砍陸駐美外交人員，另一理由是回應陸方拒絕先前因疫情離境大陸的美外交人員。陸方要求先前駐武漢的美外交人員返陸必須篩檢與隔離但遭拒，在故傳拒絕讓在疫情最嚴峻時離境的美方外交人員返陸。

(中時新聞網)