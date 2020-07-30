買菜也能陪伴原住民長大！疫情影響各產業，也連帶影響為中小社福團體募款的聯合勸募捐款來源，全聯福利中心今天宣布將在今年第三季與聯勸合作零錢捐，只要民眾至超市投下零錢，就可以協助與聯勸合作的6個原民兒少團體、逾千名原住民兒少。

其中與聯勸合作多年的原住民深耕德瑪汶協會，服務內容多元包括兒少、青年、婦女、就業、老人都涵括，原住民深耕德瑪汶協會社工穆佩玉表示，聯勸每年提供穩定的費用，讓他們可以維持每周例行的陪讀服務，「但陪讀不只是陪讀」，而是建立關係的開始，可以藉此發現孩子面臨的問題。

穆佩玉說，如服務過程中發現很多孩子在就讀國中、高中時自信心不足，甚至有拒學的情況，因而透過文化建立他們的自信心、肯定自己。

全聯行銷部協理劉鴻徵表示，從2013年至今已與超過21個社福單位合作零錢捐活動，至今已募到逾1.1億元、照顧逾35萬名兒少。捐款可洽各全聯福利中心或聯合勸募官網。

(中時 )