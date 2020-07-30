對於明年能否如期舉辦東京奧運與帕拉林運動會一事，日本東京都知事小池百合子在受訪時強調，舉辦的第一個前提就是控制住東京都內的新冠毅情，然後了解各國的（感染）狀況，必要時採取對策。再次展示了強烈的舉辦意願。

若未受到這場世紀疫情干擾，現在正是東京奧運賽會期間。小池說，正在與國際奧委會（IOC）、東京奧組委和中央政府等朝著簡辦奧運展開磋商。

小池指出，為了舉辦好東京奧運，最重要的是如何安排世界各國選手和相關人士，已要求中央政府徹底做好邊境對策。

對於東京都的新冠肺炎確診者不斷攀升，小池表示，這是第二波的關注焦點，尤其是重症患者有愈來愈多的趨勢而感到擔憂，將有針對老年人和設施相關人員進行病毒篩檢。

小池乎續東京市民如非必要盡量別離開市區，至於暑假期間造訪東京都的民眾會增多不少，希望大家選擇有貼紙的店鋪(定期消毒)，希望能創造出一個沒有病毒侵入的安全東京都。

(中時 )