在國際鎳價推升下，國內不銹鋼龍頭廠燁聯30日宣布，調漲8月份300系列熱冷軋產品內外銷價格，內銷每公噸漲2,500元，外銷價依產品別和地區每公噸漲80～100美元、漲幅高於市場預期，此舉將是燁聯自5月份以來連續四個月漲價。

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