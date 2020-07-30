燁聯宣布調漲 不銹綱每公噸漲2,500元 15:242020/07/30 工商 工商林憲祥、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在國際鎳價推升下，國內不銹鋼龍頭廠燁聯30日宣布，調漲8月份300系列熱冷軋產品內外銷價格，內銷每公噸漲2,500元，外銷價依產品別和地區每公噸漲80～100美元、漲幅高於市場預期，此舉將是燁聯自5月份以來連續四個月漲價。 (工商 ) #燁聯 #每公噸漲 #調漲 #不銹綱 #國際鎳價 也許您會感興趣 推薦閱讀 永豐卡串接運動生態圈 獲肯定 04:102020/07/30 投資理財 墾丁大飯店搶商機 推用振興券吃喝玩樂享「震心價」 10:422020/07/30 旅遊 美亞高興昌調漲鋼管價格 04:102020/07/29 產業特刊 熱門股－喬山 外資力挺價漲量增 04:102020/07/30 證券．權證 商品期貨趨勢專欄－二次疫情來襲 黃金創新高 04:102020/07/30 證券．權證 近7成廠商 估台幣下半年續升 04:102020/07/30 財經焦點 台灣之星亞太電信 5G執照到手 04:102020/07/30 財經焦點 智慧城市展 虛實整合規模空前 04:102020/07/30 證券．權證 中鴻Q2淨損3.63億 鋼價回溫Q3拚轉盈 04:102020/07/30 證券．權證 《盤後解析》驚驚漲上12722 蓄勢再攻萬三 15:062020/07/30 財經 財經熱門新聞 厲害了！高通逼華為掏出540億元 盤後狠飆12％ - 財經 英特爾7奈米重摔爽到台積電？ 最懂鴻海分析師：小心川普 - 財經 穆斯克：谷歌DeepMind 是最危險的AI研發 - 財經要聞 - 工商時報 台積電可能掉槍？美媒爆恐跟這個人有關 - 財經 一夜熔斷15次 暴漲500％！投機散戶湧入昔日底片大王 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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