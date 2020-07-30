前大陸首富、萬達集團董事長王健林把海外的地產項目全部清倉。萬達酒店發展30日公布，其非全資附屬Wanda Chicago Real Estate協議向Magellan Parcel C／D LLC，出售Parcel C LLC 90％的股權，作價2.7億美元，而Parcel C LLC欠Wanda Chicago的貸款將採用注資的方式予以償還。

澎湃新聞報導報導，萬達酒店發展此次出售的項目是位於美國芝加哥的Vista Tower，規劃總建築面積約為17.6萬平方公尺，計畫建成一座高350公尺、地上93層的五星級飯店，預計將有193間客房及高檔公寓項目，建成後將成為芝加哥第三高建築，成為當地的新地標。

預計此次出售將為萬達酒店發展帶來9,400萬港元的收益。萬達酒店發展公布，出售該項目與公司去槓桿化及改善現金流量的策略一致。

隨著出售芝加哥項目，王健林已經把海外的地產資產全部售出。王健林曾於2018年1月20日的萬達年會中明確表示，萬達要逐步清償全部海外有利息的負債。王健林稱，「萬達過去幾年在海外投了一批項目，現在我們決定清償海外債務，賣一半資產就能把全部債務清償」。

(工商 )