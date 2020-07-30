俄羅斯一名女子領養了一名3歲男童，為了要領取殘障人士的5萬英鎊（約新台幣204萬元）福利金，竟不讓養子吃飯長達8年，甚至還強行灌藥，為的就是讓他看起來更瘦弱，好順利領取福利金。

根據英國《每日郵報》報導，這名女子柳博芙（Lyubov Korotkova）收養了3歲男童瓦列里（Valery Kandaurov），沒想到養母竟為了向國家申請5萬英鎊的殘障福利金，竟多年不給養子食物吃，導致男童11歲時的體重僅和一名4歲小孩相同，但因養母已替男童申請了在家自學，因此沒有老師知道他遭受虐待；養母甚至還強行灌藥，為的是讓男童看起來更瘦弱，之後再帶著男童到處求醫，進行了一連串的身體檢查，但因男童的所有症狀都是「人為的」，導致醫生被誤導，無法準確診斷。

事件曝光後，柳博芙遭到逮捕，她也坦承所有罪刑，遭判入監服刑6年，除了要還回5萬英鎊的福利金外，還需另外賠償8千英鎊（約新台幣33萬元）精神損害費用，而這名宛如在地獄生活了8年的男童終於脫離魔掌，目前正接受一名心理學家照顧，體重也逐漸恢復當中。

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(中時新聞網)