古時候才會出現的「滴血認親」，現代醫師竟然也拿來用？兒科醫師王韋力，臉書分享一個有趣案例，只一名爸爸氣呼呼帶小孩來做「親子鑑定」，結果他竟用「滴血認親」讓案情大逆轉，令「綠光爸」轉怒為笑，更洗刷了媽媽的「竇娥冤」。

王韋力日前在臉書粉絲專頁發文，一對夫妻臉色陰沈地進入診間，媽媽手裡抱著還沒滿月的嬰兒。爸爸吸了一口氣說：「醫生，我要做親子鑑定！」。

爸爸眼神帶著殺氣，咬著牙說：「我們出院的時候，那間醫院跟我們說這個囝仔的血型是B型，我是A型，老婆產檢時醫院說是O型，A型跟0型有可能生出B型的小孩嗎？醫生你說看看，甘吾摳靈？甘吾摳靈？」

王韋力說，那個「甘吾摳靈」每說一次就升高8度音，多10分貝，就像電視劇進廣告前的高潮一樣。

王韋力向這名綠光爸說「你的問題我了解，其實不用做到親子鑑定，血型的問題我們就來驗看看你跟寶寶的血型就好了，就像古代的滴血認親那樣，很快就好了，你不用又跑到大醫院啦！」。

驗血報告出爐，寶寶確實是B型血，只不過自以為是A型的爸爸，其實也是B型！聽到這個答案，王韋力形容：一旁已經1個小時都沒講話，臉色很臭的媽媽，眼珠含淚，緊閉雙唇，一副「沉冤得以昭雪」的還我清白樣；漸漸嘴角上揚，目光粼粼地「等一下就跟你好好算帳」的勝利者姿態，就差沒說句「謝~包~大~人~」。

而爸爸的眼神從殺氣全無、頓時放空、有點開心、不好意思，然後開始裝傻，「哈哈，哈哈，我就說嘛，她那個鼻子跟我很像。」，王韋力形容，這就是滴血認親過程最經典的30秒。

(中時新聞網)