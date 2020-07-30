根據TrendForce旗下半導體研究處調查，2020年NAND Flash的合約價格在現貨市場持續走弱後，正式於第三季初出現跌幅，雖然SSD較有撐，但wafer端降價求售的壓力日益明顯。TrendForce預估第三季價格轉跌5~10%，第四季續跌10~15%。

TrendForce表示，觀察NAND Flash整體供需狀況，2020年第三季供過於求比例為2.6%，加上先前受疫情影響所累積的庫存量遞延至今，造成價格開始走跌；展望第四季，供過於求比例將進一步擴大至7.8%，使得後續價格走勢更加嚴峻。

NAND Flash市場供過於求態勢確立，成為當前wafer跌幅擴大主因。

近幾月以來，考量毛利與SSD需求暢旺，主要供應商已經調降對wafer市場的供貨；加上疫情衝擊導致模組廠無法有效去化庫存，使4月至6月wafer合約價大致維持平盤至小跌。雖然零售端需求在6、7月逐漸回溫，但個人電腦及伺服器端的SSD需求卻因雲端、遠距服務等需求趨緩而轉弱。為了避免庫存驟升，預期將帶動主要供應商恢復對wafer市場的供貨壓力，並使合約價在未來數月內接近現貨價。

TrendForce認為，即使第三季有傳統銷售旺季與蘋果新機備貨加持，但受到上半年疫情衝擊使終端銷售庫存堆積，NAND Flash價格平均跌幅達10%，再加上供應端128層NAND Flash良率不斷提升，第四季供過於求市況態勢將會加劇，預期NAND Flash均價跌幅將持續擴大。

另外，陸廠長江存儲(YMTC)今年積極擴大產能，並將持續至2021年，除填滿武漢一廠產能外，也預計完成第二期廠房興建，目標於第三季啟動128層產品的量產，並在明年快速拉升出貨比重。目前YMTC已擴大對模組廠客戶進行64L 256Gb TLC產品的導入，其平均報價遠低於合約價格，貼近現貨水準，該現象加劇近期內合約價跌幅，並使市場供過於求現象更加明顯。

(時報資訊)