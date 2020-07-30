美聯準會(Fed)公布7月貨幣政策決議利率不變，續釋放鴿派訊號，科技股威風，周三美股四大指數收紅。亞股齊揚，台股周四開漲150.89點至12691.86點，直攀12769.47點，重返12700，隨後漲點收斂，仍維持百點上下漲點，穩於12600關卡上，午盤後在摩台結算拉高帶動下，科技股強勢帶動行情，加上生技股反攻，光台積電股價反彈漲12元，即貢獻大盤逾百點，終場收漲181.95點或1.45%，報12722.92點，創收盤歷史新高，成交金額2143.24億元。今日外資(不含外資自營商)賣超28.1823億元，投信買超9.3458億元，自營商賣超6.6777億元，三大法人賣超25.51億元。外資連三日賣超162.47億元，賣超力逐漸縮減，7月以來仍買超145.72億元。

權值王台積電(2330)受ADR飆次高激勵，股價開高走高，一度衝上441元，終場收漲2.84%至434元。股王大立光(3008)則開高走低，開盤半小時即翻黑疲憊，收跌0.65%至3825元，守住3800元關卡。鴻海(2317)開高後躊躇，收持平78元。聯發科(2454)震盪中收紅、上漲0.15%；聯電(2303)Q3展望平穩，翻黑在平盤之下整理，多數權值股仍力挺多方，台塑(1301)、南亞(1303)、富邦金(2881)、和泰車(2207)、廣達(2382)、研華(2395)等均氣宇昂然。

半導體類股勇奪上市漲幅第一，收漲2.41%，旺宏(2337)、達能(3686)分獲獲利、太陽能題材，雙雙登上漲停價，下午法說登場的華邦電(2344)同樣收漲5.86%，日月光投控(3711)受惠超微題材上攻，封測股補漲，頎邦(6147)、南茂(8150)、京元電子(2449)、矽格(6257)皆紅潤。其他個股如茂矽(2342)、光罩(2338)、菱生(2369)、南亞科(2408)、揚智(3041)、愛普(6531)、威盛(2388)等也齊步衝鋒。而大同(2371)經營權之爭，股價深鎖跌停，所幸亞德客-KY(1590)獲今年業績看旺、外資圈相挺喊高價，收漲近8%，一度登640元，推升電機股收漲2.31%。成衣雙雄訂單回溫，儒鴻(1476)攻上填息價、聚陽(1477)收漲超過5%，紡織類股收漲1.95%名列第三位。生醫股反攻收漲1.58%，合一(4743)新藥解盲亮眼強登漲停 ，「天國一輝」的杏輝(1734)、杏國(4192)、中天(4128)也強登漲停，防疫股也再度轉強，亞諾法(4133)、美德醫療-DR等齊亮燈漲停，雃博(4106)挾呼吸器、填息1日完成。電子、金融、鋼鐵股均收紅1.89%、0.47%、0.33%，收漲1%以上類股有電腦周邊、電子零件、橡膠、玻陶、食品、化工、汽車、其他，收黑則為油電燃氣、造紙。

太陽能族群雙利多加持，聯合再生(3576)、元晶(6443)、達能、茂迪(6244)持續樂呵呵。PCB低PE指標股不同調，健鼎(3044)上揚、台郡(6269)重摔。運動器材題材，聯德控股-KY(4912)甩尾飆漲停，力山(1515)、岱宇(1598)同場給力。世紀鋼(9958)獲外資力挺高位股價，離岸風電股的新光鋼(2031)亦收漲3.47%。填息路上，瓦城(2729)達7成，旺宏重返填息路，晶技(3042)、力成(6239)、復盛應用(6670)翻黑窘貼息，台郡(6269)除息觸跌停。獲利、展望利多股，皇普(2528)漲停，欣興(3037)飆12年8個月新高價，台達電(2308)、零壹(3029)、健喬(4114)、亞泥(1102)、富邦媒(8454)、新唐(4919)、瑞儀(6176)等皆氣昂昂前行。

5日RSI為78.29，10日RSI為75.52。9日K值為64.05，9日D值為67.47。20日乖離率為3.56。日盛投顧表示，觀察台股指數是否能守穩在5日線之上並創歷史新高，回檔是否量縮或上攻成交量大於20日均量。分析師王兆立表示，台股在7月28日爆出逾3000億元大量，指數寫下13031.7點歷史新高紀錄後，短線上檔空間有限，可能轉趨震盪整理，以個股表現為主。時序逐漸步入財報公布旺季，蘋果(Apple)與聯發科等營運展望備受關注，尤其蘋概股動向，值得投資人留意。其他分析師也表示，美股重點財報周帶動獲利想像空間，台股欲小不易，加上新台幣持續走升，市場資金充沛，整體多頭格局不變，建議拉回買進，偏多操作，可聚焦半導體、5G、蘋果概念股、自行車及資產股等相關族群，預期短線大盤仍將於12500~13000盤堅向上。

(時報資訊)