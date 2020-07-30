旭然(4556)手中訂單能見度已到10月中下旬，由於高階濾心產能滿載供不應求，公司有計劃把雲科的一、二廠做產能調配，包括產品線調整、增添新設備，以及更進一步的自動化，目前都還在規劃當中，下半年有機會可以看見動作，明年效益可望顯現。旭然指出，若照歷史經驗來看，以往營收上下半年比重為4:6，但由於全球環境變動很大，目前看來電子業訂單目前還不錯，若不考慮疫情因素，今年全年度營運表現將會比去年好。

至於美國市場方面，旭然說，美國受到疫情的波及，訂單有所遞延，不過需求是沒有變的，公司在美國市場經營方式算是把那裡當作發貨倉庫，有很多代理商並備了很多庫存，若台積電到美國設廠，若是複製大陸南京設廠會帶很多台灣業者去協助的模式，台積電在美國設廠對旭然發貨將會有很大的幫助。

至於旭然在越南投資新台幣5億元的新廠，受到疫情的影響，投產時間將會比原先預期的時間晚一些。現階段在硬體方面，廠房已到最後收尾的工作，越南防疫控管得很嚴格，所以影響到設備的安裝等等，目前將申請以專案包機過去，讓工程師可以進去廠房裝機，預期第4季將會有一點生產，明年貢獻才會大。

旭然上半年半導體及電子業銷售占4成，去年約占37~38%，公司指出，現在的情形變動太大，無法知道未來的趨勢，並不希望半導體及電子業銷售比重提升到5成，太集中單一產業波動太大會有風險。長期而言，則是看好食品飲料仍將維持穩定成長、生技業也比重將會漸漸上去。

(時報資訊)