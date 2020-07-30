大里街頭近來出現不少塗鴉客作品，尤其是橋墩及堤防最多。（黃國峰攝）

大里街頭近來出現不少塗鴉客作品，尤其是橋墩及堤防最多。（黃國峰攝）

大里街頭近來出現不少塗鴉客作品，尤其是橋墩及堤防最多。（黃國峰攝）

大里街頭近來出現不少塗鴉客作品，尤其是橋墩及堤防最多。（黃國峰攝）

大里街頭近來出現不少塗鴉客作品，尤其是橋墩及堤防最多。（黃國峰攝）

大里街頭近來出現不少塗鴉客作品，尤其是橋墩及堤防最多。（黃國峰攝）

中市大里立元一橋橋頭、環中東路及中投公路橋墩、防洪牆近來出現不少塗鴉，甚至崇光國小公車候車亭也被塗鴉，不少居民表示，市府應該好好管一管，要不然塗鴉客到處畫，沒有整體感，反而影響市容景觀。

由於公車候車亭被大規模塗鴉很少見，台中市公共運輸暨捷運工程處副處長表示，前天接到通知後，已馬上聯絡清潔公司去抹除，不少候車亭及公車站牌都曾遭塗鴉、利器刻畫，至於像崇光國小這樣公車候車亭遭大面積的塗鴉，真的少見。

中市原本有3處塗鴉示範區，分別在中科路與國道1號高速公路交會處橋下、建國北路一段近崇倫街的水泥牆及旱溪東路一段與精武橋交接處的防洪牆，不過文化局視覺藝術科長許秀蘭說，由於鐵路高架化及社區收回自行管理，目前只剩下中科1處，但塗鴉客通常為尋求刺激，較不會在合法區作畫，坦白說無法有效抑制他們的行為，民眾若發現塗鴉，可依社會秩序維護法及廢棄物清理法處理。

中市市議員李天生表示，近日接獲民眾陳情，大里已有多處遭塗鴉，有些作品可以算是街頭藝術，只是在街頭、牆壁任意塗鴉，還是製造汙染，原本有意爭取設置塗鴉示範區，提供民眾揮灑的空間，不過設置困難，同時塗鴉客不會前往，讓台中市街頭塗鴉汙染問題日趨惡化。

(中時 )