媒體獨家報導，「和府方原態度相左，文化部喊卡公視承辦國際頻道案、行政院長蘇貞昌親拍板主導」相關新聞，總統府發言人丁允恭表示，該篇報導並未向總統府求證。對於第七屆公視董事會作業，皆係依照相關程序辦理，由文化部提請行政院核定後送交審議。

丁允恭說，而關於「國際數位傳播計劃」部分，總統府尊重文化部決定，讓該項計畫能回歸原點，進行廣泛討論與更完整評估，也並無所謂與行政院或文化部「態度相左」問題。

丁允恭強調，回歸該項計畫的本質，文化部和相關單位皆已有相關說明，重點在於，在現今的國際情勢中，台灣的觀點需要被世界看見，台灣的聲音需要被世界聽見，讓台灣更整合進國際社會。

丁允恭表示，相信這項計畫對台灣有正面意義，也是許多國人的期盼，接下來希望有更周延的討論、更多優秀的人才與團隊參與，集合更多的力量共同努力，為國家做、為國民做、為台灣來做。

(中時 )