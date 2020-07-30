退輔會學員體驗當病患坐輪椅被約束的感覺。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

弘光科大自立生活支援辦公室老師與退輔會學員合影。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

弘光科大開辦安養機構服務幹部研習班，把自立支援概論、住民照顧技巧等課程，帶入榮民照顧體系中，協助個案能夠自立生活，達到減少約束、減少臥床、減少尿布，提升住民生活品質。

弘光科大推動自立支援照護模式多年，在全國長照機構提升銀髮族生活品質成效有目共睹，受到國軍退除役官兵輔導委員委託，開辦安養機構服務幹部研習班。護理系主任、自立支援辦公室執行長雷若莉表示，這次退輔會積極引進自立支援作為照護上的創新服務，共安排3個梯次、每次12小時的研習及體驗課程，讓安養中心幹部重塑照護流程與模式。

雷若莉指出，課程在7月28至29日、8月3至6日，於退輔會彰化農場屏東分場高雄場區舉辦，同時安排自立支援辦公室主任譚蓉瑩、護理科助理教授宋琇鈺、物理治療系助理教授賴建宏講授自立支援概論、住民整合性評估、住民照顧技巧等課程及狀況模擬演練，由師生跨領域共同推動課程，總共有近200位的幹部一起學習。

上課第一梯由國軍退除役官兵輔導委員會副主委呂嘉凱親臨主持，課程內容便讓不少安養機構的主任及幹部耳目一新。賴建宏表示，上課對象以規劃榮民服務的主管為主，榮民比較年長，依照榮民獨特生活文化下的照顧需求，設計出專業課程，希望主管能著手改善台灣傳統照顧長輩的臥床文化，讓安養機構的長者在未生病前延緩失能，針對臥床的長輩能找出改方案，讓住民能獲得與常人一樣的自主、自立生活。

「機構要全面實施自立支援計畫，一開始一定會有瓶頸，要慢慢調整，翻轉傳統照顧觀念。」譚蓉瑩說，這次上課的學員，有少數已經針對住民實施自立支援，這次透過教學相長及經驗分享，讓退輔會安養機構主管能夠學習更多技巧，透過實際操作模擬的方式，讓主管親自體驗臥床被約束、包尿布、餵食的不適感，進一步能站在住民立場，領導落實減約束、減尿布、減臥床的目標。

(中時 )