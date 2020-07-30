位於林內鄉的「農田水利環境教育園區」，2017年獲環保署通過環境教育設施場所認證，是全台17個農田水利會唯一一個。（周麗蘭攝）

雲林農田水利會八月八日父親節將首次舉辦健走活動，路程三公里，導覽農田水利設施，網路報名名額1000人。

雲林農田水利會位於林內鄉的「農田水利環境教育園區」，2017年獲環保署通過環境教育設施場所認證，是全台17個農田水利會唯一一個。

雲林農田水利會長洪國浩表示，許多民眾不清楚水利會功能與任務，和水利署、水利處、自來水公司有何區別，所以向農委會申請補助辦理「農田水利文化之旅」。

將於父親節早上七點四十分舉行的「農田水利文化之旅」健行約3公里長，途經濁水溪林內二號堤防、沉澱池、八卦池、文物陳列館、南岸聯絡渠道，200人為一組，將有專人導覽說明跌水工、分水工、導水路等設施。

本次健走活動全採網路報名，限額1000人，報名時間是7月31日9點至8月4日下午5點或額滿為止，完全免費，還有摸彩、有獎徵答，報名網址是雲林農田水利會官網，或搜尋「農田水利文化之旅」。

(中時 )