據媒體報導，國民黨在高雄市長補選將改採策略，要壓低民進黨的陳其邁投票率，讓陳其邁變成名副其實的「弱市長」，再借議會牽制陳其邁。對此，民進黨台北市議員王世堅痛批國民黨此舉是「臭心肝」，很壞心。

據《ETtoday新聞雲》報導，由於李眉蓁論文抄襲重創選情，國民黨現在改採另一策略，冷處理高雄市長補選，借此壓低陳其邁的投票率，讓陳其邁成為少數市長，這樣未來兩年議會還可扮演強力攻擊和牽制陳其邁。

對於國民黨的謀略，王世堅在網路政論節目《雲端最前線》怒轟國民黨此舉是「臭心肝」！此話惹得主持人當場大笑，不過，王世堅正色回應，選舉完，大家應該不論政黨要支持陳其邁這位好的市長，怎會那麼臭心肝，要讓陳其邁低空飛過，變成少數市長，讓其跛腳。

王世堅認為，國民黨這種想法就是站在藍營的看法，沒有為整個大高雄想。選舉是一時的，贏得人就要讓他來領導，過去民進黨在野時，也是這樣幫助國民黨，當然可能過程中比較用力，但民進黨都是為了台灣好的大方向。

(中時新聞網)