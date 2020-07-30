RE-THINK透過這次環島淨灘，募集到 1684 位「首次淨灘者」，讓更多民眾透過淨灘上一堂震撼的環境保護課，擴大環保影響力。（RE-THINK提供／李柏澔台北傳真）

圖說：來自坦尚尼亞的外籍學生 Barnaba Buhombe目前就讀於長榮大學，從台南坐車到花蓮再騎腳踏車一連參與2場東部淨灘場次，他稱台灣就像他的第二個家。（RE-THINK提供／李柏澔台北傳真）

今年受極端氣候影響，全台屢創高溫紀錄，新創非營利環保團體「RE-THINK重新思考」攜手電動機車業者Gogoro搭上振興旅遊、學生暑假風潮，舉辦連續9天5場的環島淨灘活動，寫下超過2000人參與、清除近8000公斤海廢，等同56個國際標準足球場的海灘面積的紀錄。

RE-THINK重新思考自2013年起，連續8年舉辦環島淨灘，號召超過3萬2000人次參與，清潔台灣海灘累積超過100公噸海廢，今年再闢新局以「騎電動車環島」方式完成任務，上半年度疫情影響海灘乏人照顧，RE-THINK 更自主探勘全台海岸線，選出最需要幫助的垃圾熱點。

除了淨灘數據寫下成效，RE-THINK與 Gogoro更希望透過2個指標擴大環保影響力。一是與台客劇場合作推出垃圾「撿」「減」大挑戰活動，讓參與者不只在海灘上撿垃圾，回到生活中更從源頭開始減少垃圾的製造。

二是募集 1500 位「首次淨灘者」，突破同溫層、讓更多民眾透過淨灘上一堂震撼的環境保護課，最後募集到 1684 位首次淨灘者，其中包括來自坦尚尼亞的大學交換生，一連參與東部2場。另外Gogoro 遍佈全台的車友及歌手吳汶芳號召粉絲前進宜蘭沙灘，也有許多親子檔、同學檔，一起參與人生中的第一次淨灘。

Gogoro 車主社群資深經理林奐名說，Gogoro 目前雖非絕對環保，但會努力繼續推動源頭減廢，且持續透過社群力量支持永續未來，為世界帶來正向影響」而除了號召淨灘，RE-THINK 更持續於中小學、企業、社群推動環境教育，並向政府倡議政策，從根本帶來改變。

RE-THINK 重新思考環境教育協會創辦人黃之揚表示，每場淨灘結束，望向美麗的沙灘時，讓我們一起記住海灘當下的樣子，因為這是她原本就該有的樣子。

(中時 )