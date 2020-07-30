前台北市議員、中華統一促進黨捍衛隊隊長李承龍，前年與同黨成員邱晉芛，違規在道路上搭帳篷作為參選議員的「選民服務處」。工務局獲報前來拆除，李、邱2人竟對公務員潑水、爆粗口，遭依侮辱公務員罪起訴，台北地院今判李拘役30日、邱拘役20日，均得易科罰金，可上訴。
檢警調查，李承龍2018年5月欲代表統促黨參選台北市議員，被中選會認定不符資格，李卻還是在新店家樂福賣場外私畫停車格，搭帳篷成立「選民服務處」，新北市工務局接獲民眾檢舉，隨即派員前來拆除。
李承龍雖稱擁有土地所有權，但工務局發現他只是向地主租地，且該處被規畫為既成道路，因此註銷李私畫的停車格，並在該處畫上紅線，李、邱2人心生不滿，當場向公務員潑水、辱罵，遭依侮辱公務員送辦。
因現場有員警協助，案發經過全被錄影蒐證，檢察官勘驗影片後，認定侮辱公務員犯行明確，去年12月將李、邱2人起訴。
(中時 )
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