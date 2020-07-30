夏季高氣溫進入高峰，已連續動輒出現攝氏36度以上之酷熱天氣，今年6月29日中午測得38.9℃，更創124年來之6月份最高溫紀錄，7月24日又出現39.7℃之高溫。為防範勞工於高氣溫戶外作業時可能引起之熱疾病，強化從事戶外作業勞工健康保障，臺北市勞動檢查處特於109年7月30日至泛亞工程股份有限公司位於臺北市信義區福德街與大道路口之「廣慈博愛園區整體開發計畫社福大樓第B標統包工程」營造工地辦理「臺北市COOL熱一下營造業高氣溫戶外作業觀摩會」。

勞動局表示，上午11時33分於工地現場未遮蔭處實施量測，發現工作場所最高熱指數值為56.5（溫度攝氏34.8度，相對濕度56％），屬熱危害風險之第四級（極度危險）。該工地於休息區設置遮陽網及噴霧等措施後，量得之熱指數值為39.4（溫度攝氏30.2度，相對濕度74％），有效將熱危害風險降為第二級。休息區內並已提供之飲料或食鹽水供勞工飲用。該工地亦視天候、氣溫，調整作業時間、增加作業場所巡視之頻率、實施健康管理及適當安排工作、採取勞工熱適應相關措施、留意勞工作業前及作業中之健康狀況、實施勞工熱疾病預防相關教育宣導、建立緊急醫療、通報及應變處理機制等危害預防措施。有效預防熱疾病之發生，為良好之示範觀摩工地。

臺北市自2012年起首創全國之先，由機動抽檢及擴大假日動態稽查，督促企業主及工地管理人員重視及做好高氣溫熱疾病預防措施，並於接獲環保局通報高溫資訊為橘色燈號時群發簡訊給本市各營造工地主任，請各工地加強巡視作業場所、提供有效降溫、適當飲料或食鹽水、留意勞工健康狀況、調整作業時間等熱疾病預防措施。並藉由發送新聞稿、爭取媒體露出等作為，共同呼籲熱危害預防的重要性，讓事業單位重視高氣溫戶外作業勞工權益。從今年6月1日起至7月28日止已實施1738場次勞動檢查，於接獲本府環保局通報「高溫資訊」為橙色、紅色燈號時，群發簡訊10次（共27176則）給本市轄內各工地主任，提醒留意勞工健康狀況等熱疾病預防措施。

臺北市政府勞動局陳信瑜局長呼籲，時值盛夏、天氣酷熱、持續高溫，現場陽光直接照射或周圍地面、牆面反射之輻射熱能，使現場實際氣溫往往高於當日氣象局測站氣溫，現場若無適當之熱危害預防措施、未能隨時掌握工作環境狀況、調整工作，易使勞工罹患熱疾病(熱中暑、熱衰竭、熱痙攣、熱昏厥等)；高濕高熱的環境也容易讓作業勞工心情浮躁、分心、體力消耗劇烈，發生感電、墜落等職業災害機率提高。請雇主務必重視並落實熱危害及其他職業災害預防措施，以保障勞工安全健康，避免職業災害發生。

(工商 )