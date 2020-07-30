由日本 NC Japan 研發、NC Taiwan 代理的策略戰棋手遊《鍊神之戰》將於7月30日台港澳正式上線了。今（30）日於2020台北國際ACG博覽會舉辦上市記者會，現場除了有展示機可以提供媒體和玩家試玩之外，還特別邀請NC Taiwan總經理「徐政德」和遊戲營運處處長「許弘杰」、人氣網紅「解婕翎」親臨現場與媒體朋友們分享遊戲，以及對台灣市場的前景期待和計畫。同時，鍊神之戰行動車「鍊神號」已正式上線，之前曾預約登錄「鍊神號」的玩家，被抽中的幸運兒，即將能體驗「鍊神號」專車到你家試玩活動，玩家也可以揪好友一起同樂。

人氣網紅「解婕翎」親臨現場與媒體朋友們分享遊戲。（圖／NC Taiwan提供）

強勢上市 規畫發表

NC Taiwan總經理「徐政德」表示「《鍊神之戰》是日本NC Japan研發，由NC Taiwan 代理的策略性RPG手機遊戲，NCSOFT Family兩國、兩兄弟互相合作的遊戲，這是非常有意義的 Project。今日過後將透過《錬神之戰》融入了日本有魅力和獨特性加上台灣當地化的特色，推出獨一無二的遊戲，敬請多加關注和支持。」隨後由人氣網紅「解婕翎」及飾演東京勢力/稻田菖蒲的「小漾」和飾演巴黎勢力/康斯坦斯的「佐歌奈」一起上台，眾人一起與鍊神號拍照留念。之後「解婕翎」還為現場媒體與玩家講解了一些遊戲的玩法和試玩，遊戲雖然一開始比較難上手，但熟悉後會發現遊戲有趣的地方，能體驗競技較量的樂趣。在記者會結束後，現場定時也還有舞台活動，除了有遊戲介紹和現場挑戰外，遊戲也將於今日中午開服，玩家記得上線體驗，參與遊戲各項活動。玩家也可以在YouTube和Facebook上看到介紹教學影片，影片已於7/26上架，希望能讓玩家更快了解且體驗到鍊神術師對奕的樂趣。

NC Taiwan總經理「徐政德」表示對《鍊神之戰》有很深的期待。（圖／NC Taiwan提供）

由知名COSPLAY「小漾」飾演東京勢力/稻田菖蒲、COSPLAY「佐歌奈」演巴黎勢力/康斯坦斯（圖／NC Taiwan提供）

「解婕翎」暢快試玩，集氣10連抽。（圖／NC Taiwan提供）

電玩電競動漫大集合，ACG博覽會來跟我見面吧 。/婕翎

眾神鍊合 鬥智對抗

遊戲結合益智和模擬的戰鬥要素，透過合成鍊神概念做為核心，讓玩家指揮神體出戰，並且利用同屬性神體會自動合成的鍊神設計，讓它們合體形成強大的戰力，並且擊敗對方的神體，進而打倒對方。遊戲簡單來說，就是類似於卡牌對戰的設計，只是指派的組合由卡牌轉換成神體，玩家每個回合都可以指派3次神體出戰，同性屬的神體在接近範圍判定下可以鍊神合體，會讓神體變大改變外型且能力增幅，而且隨著鍊神變大之後，地圖(戰場)也會跟著變大，玩家指派站位和戰術也會有所改變。

日系策略戰棋手遊《鍊神之戰》等你來戰！

超鍊神！無限合體。（圖／NC Taiwan提供）

神體只會攻擊前方的敵人，而且有分為強調攻擊力的攻擊、高血量的防禦和攻防一體的平均型3種，當神體前方沒有目標時，就會攻擊對戰角色本體的鍊神術師，鍊神術師血量歸零就會被判定輸了，所以玩家要試著打出或利用空缺造成傷害。神體也不只有單純的攻擊技能而己，也有支援能力，可以強化我方神體的能力，所以在設置位置上有更多戰術上的考量。玩家的勢力也有不同的戰鬥特色，初始的勢力有透過技能增幅火力的東京、穩定的倫敦和技巧型的巴黎，東京擁有貫穿敵方神體的攻擊，倫敦可以練成幻影騎士幫助防禦，尋求反擊的要素和機會，巴黎則會轉換神體的屬性，以便於玩家可以快速合成。

陣型佈局多樣化。（圖／NC Taiwan提供）

鍊神術師分為技能發動較快速，但血量少的速度型，血量多但發動慢的力量型，以及取二者中間的均衡型，這些類型也會影響術士本身神體召喚數量，而且因為可以自身去抵擋傷害，在戰術考量和變化上會更多元。玩家除了還可以透過鍊神術師放技能輔助和攻擊之外，術士還能透過能力覺醒和能力解放大幅提高特定能力，讓玩家戰鬥起來更有利，也能透過神體隊伍搭配來更有效發揮這些能力。

武鬥大會，一統世界頂尖最強之戰。（圖／NC Taiwan提供）

匠心打磨 營造極致

遊戲除了有獨特吸引人的玩法外，劇情和世界觀是由女神異聞錄Persona(女神異聞録ペルソナ)有名的作者「里見直」幫忙撰寫，音樂配樂則是由“異域神兵(ゼノギアス)”的「光田康典」，還有“王國之心(キングダムハーツ)”的「下村陽子」等人氣作曲家聯手打造，以及日本知名聲優「櫻井 孝宏」、「島崎 信長」等人領軍的豪華聲優陣容。再加上設計是從女神異聞錄Persona系列和命運之字獲得靈感製作的藝術風格，除了神體有同樣風格設計之外，鍊神合成和發動技能時還會有帥氣的特效與動畫演出，讓人熱血沸騰，充滿了女神異聞錄「我就是潮」的感覺，也期待喜歡這類遊戲氣氛的玩家會喜歡本作的風格。除此之外，遊戲也為台灣玩家打造台灣專屬場景活動場地，在場上可看見台北101與其他各地代表性建築物。

超豪華聲優陣容。（圖／NC Taiwan提供）

特為台灣玩家打造，專屬場景活動場地。（圖／NC Taiwan提供）

開服衝等 好禮不斷

為慶祝上市，官方也準備了眾多好康活動！

●活動一：「上市紀念天天登入領鑽石」：14天內只要任10天登入遊戲，即可領取鑽石*20。

●活動二：「寶物課題」：每周「覺醒獸」、「星界礦石」取得課題，完成特定條件任務，可以獲得覺醒獸、星界礦石。

●活動三：「限定7日特別課題」：於活動限定期間，只要每天完成特定任務，除有豐富獎勵外，全部課題達成後，還可直接獲得頂級神體棋子「★5 天照大御神」。

●活動四：「台灣專屬限定地圖」：正式上市將會開啟台灣知名景點限定關卡「福爾摩沙大迷宮」，每天可進行一次挑戰，在限定時間內完成10WAVE，即可獲得許多豐富豪華獎勵。

●活動五：「第1回鍊神武鬥大會」：將同步開放鍊神武鬥大會，玩家可在武鬥大會中與其他玩家決鬥，每次大會皆有不一樣的挑戰規則，規則挑戰其他玩家獲得更高的榮譽，排名越高獎勵也越豐富，還可使用「聯盟戰鑄幣」兌換神器寶箱鑰匙，來獲得獨一無二的專屬神氣。

「鍊神號」開到你家 體驗開跑

除了參與以上遊戲開服的相關活動之外，「鍊神號」專車到你家體驗試玩活動即將開跑，會從之前報名玩家中抽出幸運兒，在上市後進行相關實體活動，有專屬的天使陪玩體驗，玩家可以揪好友一起同樂。另NC Taiwan此次也與「生活飲料」合作「生活冰奶茶-日式草莓煉乳」，全新外包裝以鍊神之戰中的「鍊神合體」概念來設計，只要在指定通路購買，開瓶即可獲得鍊神之戰限量虛寶。

「鍊神號」專車到你家體驗試玩活動即將開跑（圖／NC Taiwan提供）

《鍊神之戰》與生活飲料合作，購買「生活冰奶茶-日式草莓煉乳」開瓶即可獲得鍊神之戰限量虛寶。（圖／NC Taiwan提供）

(科技)