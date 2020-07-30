根據澳洲媒體報導指出，東京奧運會協調委員會主席約翰·科茨今日表示，不管屆時有沒有研發出新冠肺炎疫苗，東京奧運會都會在2021年如期舉辦。

科茨在受訪時表示，疫苗研製似乎可以鼓舞人心的，但是能否研發生產還是重大問題，何況即使有了疫苗，它可以被提供給哪些國家和地區也都是未知數。情況到了年底會更加清楚，而我們的計劃是不管最後面臨什麼情況都會舉辦奧運會。

科茨說，目前面臨的最大挑戰就是不確定性因素太多。我們不知道到時候新冠肺炎疫情會是什麼情況，因此我們正在根據疫情仍會存在、可能以某種形式存在或不會存在的幾種情況進行準備。

國際奧委會和東京奧組委組成了一個聯合工作小組，其中包括世界衛生組織和日本政府相關人員，主要目的就是努力確保參加奧運會的運動員和各國工作人員的安全。

受到新冠疫情的影響，東京奧運會被迫延期至明年7月23日開幕，屆時將有1.1萬名運動員、5000名技術官員和教練員以及6萬名志願者進入東京都，如何防堵疫情入侵才是最重要的課題。

(中時 )