曾獲「模範警察」的臺南市刑警大隊偵查佐劉三榮，去年6月遭男子梅文魁在練歌場槍殺死亡，梅殺警後還拿槍抵住其頭部；一審將他輕判19年2月，二審改判無期徒刑，他提上訴辯稱確信子彈不會擊中要害非故意殺人，最高法院認為非法律審的要件、駁回確定。

48歲的梅男因互毆打傷劉三榮眼睛，舊怨未消，去年6月13日晚上劉打給他相約在臺南市一家練歌場談判，隔天凌晨他攜帶槍枝及子彈前往，談判過程他因不滿對方已談好的和解條件變卦，一時情緒失控，竟持槍朝劉男射擊。

子彈貫穿劉的右肺、肝臟造成大量血胸，梅男射擊後又持槍抵住劉的頭部咆哮告以勿再逼他等語，隨即遭他的友人隔開並推離現場，梅男逃離現場，後來遭警逮獲。

臺南地方法院考量梅男坦承犯行，依非法持有具殺傷力之槍枝罪判刑4年半、殺人罪判刑15年，合併執行19年2月；但臺南高分院認為，他惡性極為重大，且表示只能支付10萬元賠償死者家屬，沒有修復加害與被害關係的努力，改判無期徒刑。

梅男委由3名律師提上訴，辯稱因遭劉男長期騷擾、恐嚇，一時情緒失控才開槍，非為挑戰公權力，亦非目無法紀，他確信子彈不會擊中劉的要害，但最高法院認為，梅男任意指摘原判決，不符合上訴法律審的要件，判決無期徒刑確定。

(中時 )