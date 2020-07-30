近日午後雷陣雨猖狂，造成桃園龍潭區重要道路土石崩落、大樹傾斜斷裂，一度造成交通中斷，龍潭分局龍潭派出所警員周中興及劉俊德等人，於29日下午4時許執行巡邏勤務時，在龍潭區中豐路上林路段，發現路旁山坡大樹因豪雨土石鬆動、斷裂橫倒於路面，員警見狀立即封鎖該段道路，實施交通管制。

事發當時天色漸暗，又接近下班時間，中豐路上林路段因為通往新竹縣的主要道路，地點又鄰近小人國、六福村遊樂區及石門水庫風景區，再加上暑假期間出遊人、車潮，道路車流量較大，讓員警不敢大意。

所長陳瑞慶得知後，立即指派員警於現場擺起交通錐警戒及交通管制，在道路管理單位尚未到場前，他便向平時協勤民力商借電動鏈鋸，到場鋸斷倒地的巨大樹幹，再偕同警員們合力搬運、清理路面上樹幹樹枝及清掃散落的土石，以維護用路人安全。讓在一旁駕車經過的民眾豎起大拇指，向現場員警比出讚的手勢，直呼「警察執勤實在很辛苦！」

分局長蕭欽杰表示，已特別指示各派出所，在若轄區因強降雨發生各類災情，除了立即通報相關單位之外，也應在安全情況下全力救災，以維護現場人車安全。員警積極的在道路上交通管制及排除道路障礙之舉，深獲民眾好評，有效升警察為民服務良好形象。

(中時 )