在新竹市開神壇的童姓堂主，以沖煞及練乩身等理由，分別將堂內鸞下生（學生）、義工及員工等5名女子帶入禪房，假籍做「靈療」，趁機上下其手猥褻，先後15次強制猥褻犯行，新竹地檢署依法起訴，認童男犯意各別，行為互異，請法院分論併罰。

檢方調查，童男從96開始到106年間，對5名被害女人進行猥褻行為，「靈療」時間從10分鐘到2小時不等，5名被害女子發現有異，先後提告，童男則失口否認有何猥褻犯行。

童男對堂用的鸞下生A女稱被沖煞，要立即靈療，以手觸摸A女胸部、乳房與生殖器，並以其生殖器碰觸A女屁股。

童男以鸞下生B女胸部有黑影，要立即靈療方為由，伸手進B女內衣摸胸部猥褻，對義工C女稱神明指示要其當乩身，需要訓乩為由，以手抖動方式摸C女胸部。

員工D女被童男指身上有煞氣，要除煞否則會越來越嚴重而救不了！童男就以除煞為由，從後抱住D女以手摸與抓、按D女胸部，將D女大腿板開，手碰觸生殖器，及趴在D女背後抖動等猥褻行為有5次。

童男以員工E女心臟不好、身上有不好的氣，對E女做靈療，並以押乩練乩筆練神通的理由，及稱E女父親身體不好是因為無功無德，必須要押乩才能幫父親延壽，加以猥褻。

檢方認為童男假藉神佛、神明指示練乩身或被害人身上有煞氣等為由，假籍靈療、練乩才可幫父親延壽，猥褻被害人，符合最高法院101年度台上字第1087號判決，以「其他違反意願」之方式而為猥褻行為無訛，係犯刑法強制猥褻罪嫌，15次強制猥褻犯行，犯意各別，行為互異，請法院分論併罰。

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