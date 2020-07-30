衛福部推估台灣長照人力約缺1.3萬人，工研院為提升每位照服員的照顧人數，開發「隱私保護型熱影像異常偵測系統」，利用AI熱影像辨識技術，偵測受照護者的異常行為，有狀況就會發出警示，將能成為照護機構與照服員的好幫手。

工研院智慧微系統科技中心副組長陳志仁說，許多照護中心為安全設置的監視器，常造成長者產生「被監視」的不快，工研院的熱影像動作偵測系統，透過遠紅外線和AI影像辨識技術，可兼顧照護與隱私需求。

這套技術最大的特色就是擁有高度隱私，透過偵測熱影像的方式判斷形體、動作，避免顯示偵測對象的臉部，因此仍可保有個人隱私，透過遠紅外線追蹤人體熱源。

陳志仁表示，這套系統能自動辨識久坐、久臥、離床、跌倒，這4個最須採取急迫處理的異常行為，即時發出警示通報，準確度高達9成。也能應用於如廁情境，像老人家坐馬桶太久，判斷可能發生無法起身或暈眩等危急狀況，也會提出警示。

陳志仁並說，目前將遠紅外線辨識技術應用在照護上，並發展到接近商品化的階段，在國際上還沒有看到其他案例，工研院研發的這套偵測技術的鏡頭，除有簡易固定式，可偵測單床，亦有廣域旋轉式一次可偵測多床，偵測視角大於100度。

工研院在2年前開始與5家照護機構合作進行場域驗證，共導入30台偵測鏡頭，讓機器學習離床、臥床或跌倒的行為偵測，累積上千筆資料，為提高辨識成功率，今年底目標增加至50台，讓機器學習更臻完美。

(中時 )