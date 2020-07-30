富達投信30日發表台灣首次大規模女性投資調查，台灣女性重視退休理財但知易行難，但是只有35％女性開始退休財務計劃，其中15％認為自己所制定的財務計劃足以讓自己在退休後維持現在的生活水準。

繼英國、德國、澳洲和日本後，富達首次將女性投資主題調查帶來台灣，富達投信表示，這次調查通過對兩千位受訪者（1400名女性和600名男性）的財務現狀、理財目標、投資觀念、投資行為和退休儲蓄等各方面進行全面調查和研究，另外，特別針對女性在投資理財和退休儲蓄過程中所遇到的困難作深入的探討，並提供解決之道以及金融業者所能提供的幫助。

富達在調查的過程發現台灣女性領先全球的財富理財與退休儲蓄意識，但也發現的台灣女性的四大理財迷思，包括：迷思一：期待職業婦女照顧家庭，其伴侶負責處理財務；迷思二：女性沒有興趣投資；迷思三：在投資方面，職業婦女會比較以家庭為重以及迷思四：職業女性的財務目標較容易實現。

另外在該調查也有二大發現：一、台灣女性財務自主，但缺乏投資信心：八成台灣女性可以自行決定如何運用其個人收入；八成四台灣女性台灣女性有投資行為，但是台灣女性的投資自信心只有35％。二、 台灣女性高度重視退休儲蓄，但財務計劃缺口大：台灣接近一半（48％）的女性將退休儲蓄訂為首要目標，但是只有35％女性開始退休財務計劃，其中15％認為自己所制定的財務計劃，足以讓自己在退休後維持現在的生活水平。

針對台灣女性退休理財的知易行難，富達投信建議女性可以通過『KPI』投資理念成就新女力，達到長期財務目標。一、 「K」nowledge - 填補知識缺口，加強信心；二、「P」lanning - 財富規劃，越早行動越好；三、「I」nvestment - 多元投資，平衡保本與收益。

(工商 )