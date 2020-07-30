中市議員張彥彤在7月19日在臉書貼文「在醫院大維修中…」。（翻攝張彥彤臉書／陳淑芬台中傳真）

「經過約一個月治療、診斷出我們全家鉛中毒」台中市議員張彥彤今天在臉書上貼文指出，他中毒加上多重器官發炎，一度準備發病危通知，出院後還非常虛弱，父親前議長張宏年與母親、姐姐等3人還住院中，已請衛生局協助調查，原因調查中。

張彥彤早在7月19日就在臉書貼文指稱，他「在醫院大維修中，精神疲倦、時常昏沈沈」，今天中午又貼文「經過約一個月治療、診斷出我們全家鉛中毒，我個人部分鉛中毒加上多重器官發炎，一度準備發病危通知，出院的我還非常虛弱…」等語，引發中市政壇震驚。

張彥彤表示，1個月前，他突然不明原因的腸胃痛、想嘔吐，晚上睡不著，6月底時身體不是吃不下、也無法排便，直到7月8日送急診住院，剛開始也找不到原因，醫院做細菌培養也無異狀，後來在血液中檢查發現有重金屬，「肝指數」及「鉛指數」都異常飆高，一般人的「鉛指數」應該是在10以下，而他的「鉛指數」竟高達88，緊急全家就醫驗血檢查。

張彥彤說，父親張宏年、母親及姐姐己也出現鉛中毒狀況，父親近日常說四肢無力、兩腳站不穩，自以為是老化，現在終於找到原因。

張彥彤表示，已將家裡食用物品、保養品及相關可疑接觸物品送衛生局化驗，目前還在調查中，感謝親友關心，他急需休養，因為很多民眾服務案件等待他處理、慈善會還需要募款，他不再對外回應。

(中時 )