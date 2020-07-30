行政院長蘇貞昌今（30）日在行政院會聽取經濟部「智慧機械產業推動方案成果」報告，指示儘速規畫下階段推動重點，持續關注並全力協助產業界需要，並請相關部會針對人才培育及產學合作等議題做好規畫，帶動產業智慧升級、朝亞洲高階製造中心目標邁進。

蘇貞昌指出，「智慧機械產業推動方案」過去4年投入150億元，使台灣機械產業從「精密機械」進步為「智慧機械」，並在2017年成功升級為第3個「兆元產業」、且連3年產值破兆，為台灣經濟的重要激勵與助力。

蘇貞昌表示，機械業是所有產業發展的基礎，蔡英文總統在今年就職典禮中，提出將打造「六大核心戰略產業」，機械業製造的各式機組和零組件，便是各核心產業的最關鍵一環。政府應結合各方面資源、成為業界後盾，布置好舞台讓業者精彩演出。

蘇貞昌指出，台灣有完整的機械業供應鏈及出口排名全球第4大的工具機產業，且有良好的資通訊產業基礎。政府近年積極推動雲端、人工智慧、物聯網等創新科技，使台灣在智慧機械產業持續壯大，帶動廠商工序減少、產品良率提高及交貨天數縮短。

面對新冠肺炎疫情延燒全球，蘇貞昌表示勢必衝擊企業接單，而通過「紓困3.0」預算案便是要持續協助受創嚴重企業，並傾聽業界所提意見給予協助，讓大家可以保留根基、調整體質，在全球疫情趨緩後能立刻出擊。

經濟部表示，2016年起推動「智慧機械產業推動方案」，透過廣度、深度、高度、人才培育、主動出擊等5方向全面協助廠商轉型升級。未來將持續推動此方案，並以「智慧機械」與「智慧製造」2大推動方向為主軸，持續協助企業轉型升級，以提升產業國際競爭力。

在「廣度」方面，此方案案透過智慧機上盒（SMB）輔導計畫，協助中小企業提升數位化能力，讓管理者可隨時查看工廠生產動態，及時分析及解決各種生產製程問題。截至6月底，已推動4456台設備聯網、超越原訂4100台目標，讓更多中小企業邁出智慧製造首步。

「高度」方面，此方案透過智慧機械領航計畫，打造智慧機械標竿企業，並藉由辦理示範觀摩來加速產業擴散效益。目前補助包括汽機車、航太、水五金／手工具及橡塑膠機等6案共20家廠商，預計結案後3年帶動投資97.3億元。

「主動出擊」方面，截至6月已輔導164家廠商申請政府資源9.48億元，並帶動廠商投入13.57億元。「人才培育」方面，截至6月底已有20所學校，使用教育部開發的智慧製造共通教材授課。

(時報資訊)