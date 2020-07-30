《國際產業》需求染疫 樂金電子上季獲利大減38％ 15:402020/07/30 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因新冠肺炎疫情削弱消費電子與家電產品需求，樂金電子周四宣布第二季獲利大減38%。 樂金電子第二季營收年減17.9%、季減12.9%，為12.8兆韓元，與初估值相符。第二季營業利益年減24.1%、季減54.6%，為4954億韓元，略高於公司月初公布的初估值4930億韓元。淨利為655億美元，較去年同期減少38.1%。 樂金電子表示，隨著與新冠肺炎疫情相關封鎖措施持續放鬆，全球市場環境將逐漸改善，第三季起營收可望反彈成長。 (時報資訊) #全球 #樂金電子 #大減 #新冠肺炎疫情 #億韓 也許您會感興趣 財經熱門新聞 網爆銀行10員工包牌中15.6億集體離職 台新銀回應了 - 財經 拚過台積電直攻3奈米？ 死敵Q2暴賺2千億還揭驚人強招 - 財經 英特爾7奈米重摔爽到台積電？ 最懂鴻海分析師：小心川普 - 財經 台積電可能掉槍？美媒爆恐跟這個人有關 - 財經 一夜熔斷15次 暴漲500％！投機散戶湧入昔日底片大王 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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