因新冠肺炎疫情削弱消費電子與家電產品需求，樂金電子周四宣布第二季獲利大減38%。

樂金電子第二季營收年減17.9%、季減12.9%，為12.8兆韓元，與初估值相符。第二季營業利益年減24.1%、季減54.6%，為4954億韓元，略高於公司月初公布的初估值4930億韓元。淨利為655億美元，較去年同期減少38.1%。

樂金電子表示，隨著與新冠肺炎疫情相關封鎖措施持續放鬆，全球市場環境將逐漸改善，第三季起營收可望反彈成長。

(時報資訊)

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