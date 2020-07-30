全球最大食品飲料製造商製造商雀巢（Nestle SA）周四宣布上半年淨利成長，但因預期防疫相關的囤貨消費熱將退燒，預估全年增長將放緩。

因上半年業績優於預期，周四雀巢股價開漲0.7%。

該瑞士食品飲料巨頭表示，上半年營收為411.5億瑞士法郎（以下皆同），較去年同期的454.6億下滑。淨利為59億，較去年同期的50.7億成長18%，優於市場預估的50.7億。

上半年實質內部增長率（Real Internal Growth）為2.6%，扣除併購影響的有機增長率（organic growth）達到2.8%。第二季的有機增長率為1.3%。此外，上半年電商業務營收大幅成長49%。

因預期囤貨購物潮將消退，雀巢將全年有機成長率由先前預估的逾3.5%下修至介於2%～3%，但仍預期營業利益率將改善，惟前提是當前的新冠肺炎危機不會惡化。

(時報資訊)