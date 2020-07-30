譜瑞-KY(4966)今(30)日舉辦法人說明會，展望第三季，譜瑞-KY持續看好單季營收有兩位數成長，幅度最高上看逾2成。
展望第三季，譜瑞-KY看好市場需求依舊持續強勁，預估第三季合併營收美金1.35~1.49億元，季成長11% ~22.6%，合併毛利率為41.5%~ 44.5%，合併營業費用為美金2600~2700萬元。
譜瑞-KY第二季每股大賺10.81元，寫下歷史新高，累計上半年每股已賺18.81元，譜瑞-KY今年營運動能更勝去年，極有機會延續去年再度賺進逾3個股本。
PCIe Gen4高速傳輸通道規格產品自今年下半年起開始在市場崛起，預計明年滲透率將持續成長，譜瑞-KY運用在企業伺服器系統的PCIe Gen 4時序重整晶片PS8925已經開始量產，PS8925是一顆支援4條傳輸通道的PCIe Gen 4時序重整晶片，譜瑞PCIe Gen 4時序重整晶片系列產品可支援最多到16條雙向傳輸通道。
談到目前市場上8吋晶圓供給緊張，董事長趙捷表示，譜瑞-KY和客戶持續溝通調整，有的也可能移轉到12吋晶圓，這確實也是一個挑戰。
(時報資訊)
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