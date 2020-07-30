第1屆王輝盃全國籃球邀請賽，分組循環預賽今天結束，大專組4強與國高中組8強名單出爐，備受矚目的高中甲A組龍頭之爭，能仁家商自第3節遭到松山高中逆轉，最終能仁以80比86落敗，松山高中登上A組第一。

自王輝盃分組籤表出爐後，高中甲A組就被視為「死亡之組」，HBL冠軍能仁與松山的對戰，備受期待，此役能仁史魯齊拿下全場最高23分，松山高中雙胞胎「雙塔」哥哥于泓凱此役沒有上場，弟弟于泓翔則有21分進帳，他與史魯齊都有9籃板的表現。

自從今年3月衛冕HBL冠軍後，能仁維持訓練、磨合球隊，但受到疫情影響沒有比賽對抗，史魯齊說：「教練看我們這樣自己練可能也煩，自己人比賽，防守也比較容易鬆懈，這幾個月都對抗一樣的人，有點膩了。來到嘉義打王輝盃，有新鮮感、也有強度高的實戰。」

王輝盃賽前，史魯齊食量比平常減少一半，表示體重有瘦了點，因為升上高二責任感比較多，也不想在場上拖累大家，目標減重到100公斤以下，「這樣身體比較好，膝蓋負擔也少一點。」

(中時 )