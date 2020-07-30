台中榮總院長許惠恒（圖左）代表院方，與台灣安進總經理李宜真（圖右）簽署合作備忘錄，齊推動骨鬆防治數位化發展，提供病患更完善的預防及照護服務。（台中榮總提供／張妍溱台中傳真）

台中榮民總醫院30日與生物科技領航者台灣安進簽署合作備忘錄，成立全台首間數位化骨質疏鬆防治中心，民眾插入健保卡即可進行骨檢測；骨質疏鬆防治中心執行長李旭東說，FRAX工具可有10年骨折風險評估，精準找出高風險族群，供醫師用藥參考及轉介，協助病患對疾病認知，骨鬆照護朝數位化發展邁進。

骨質疏鬆防治中心執行長暨癌症防治中心主任李旭東指出，資料庫已累積共2000多筆個案資料，透過線上資訊系統轉介高風險病患，由個管師進行疾病衛教，針對骨鬆提供預測、預防的篩檢及治療方案，改善醫療品質及病患疾病管理及持續用藥等骨鬆問題，醫師更可透過資料進行相關學術研究，造福更多病患。

台中榮總院長許惠恒表示，結合雙方於骨質疏鬆防治的優勢，聚焦「病患衛教整合照護」、「學術科學交流」、「數位健康醫療照護」3大領域，透過數位科技應用，強化醫病共享決策（Shared Decision Making，SDM），推動骨鬆防治數位化發展，提供患者預防與照護服務。

台中榮總骨質疏鬆防治中心整合照護系統，包括，骨科、免疫風溼科、神經外科、神經內科、新陳代謝科、胸腔內科、復健科、腎臟內科、婦女醫學科、高齡醫學科、家庭醫學科、泌尿外科、乳房外科以及心臟內科；另打造特色疾病骨鬆患者照護如腎移植、慢性腎衰竭、洗腎、乳癌及攝護腺癌等疾病。

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