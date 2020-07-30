前台大哲學系教授王曉波今晨去世。他也曾是「台大哲學系事件」的當事人，而促轉會在11日公布的「台大哲學系事件研究報告」中認為，蔣經國應為事件負責。

報告中指出，1971年，時任台大哲學系副教授陳鼓應與講師王曉波在校內批評當局，1973年兩人被警總拘留，罪名是「為匪宣傳」，後雖由台大校長閻振興具保釋放，卻先後於當年和1974年未獲台大續聘，不僅如此，1973年孫智燊接任台大哲學系主任，宣稱整個哲學系與台大都有赤化危機，提出不續聘名單，導致大量教師未能繼續在台大哲學系任教，此即為所謂的「台大哲學系事件」。

報告指出，促轉會調閱各單位資料後發現調查局從1973年起監控台大哲學系，並一直監控相關人物到1987年。國安局更有王曉波與陳鼓應兩份個人監控檔案。檔案中可發現調查局以情蒐為主，並未直接參與對臺大哲學系的決策，但記錄了孫智燊與調查局的接觸狀況

促轉會報告聲稱，根據國安局的公文，孫智燊與教育部直接聯繫，教育部人二室又聯繫調查局、國安局。就此，孫智燊一開始回國接受整頓臺大哲學系之任務，乃是在教育部體系內進行，當時調查局的報告也宣稱政府對孫智燊之支持，「係支持其整頓臺大哲學系，粉碎共匪在臺大之統戰據點」。

促轉會報告還表示，從國安局檔案「王曉波」卷宗可得知，教育部希望整頓哲學系，源自前一年王曉波、陳鼓應等在臺大校內鼓動學生運動 的問題，從國安局與教育部人二室、調查局、警總之往返公文，可以看到孫智燊到任之初，政府關注在於，如何妥善處理王曉波（此時陳鼓應已經離職，受安排於 政大國關中心工作），減少其影響力。

促轉會表示，蔣經國根據調查局報告，指示對哲學系加強整治，儘管蔣經國很有可能是在調查局偏差的情報下做出指示，並且受到教育部-黨部方面情報隱瞞之誤導。但是，作為最高層決策者，無法察覺、做出較合於事實的判斷與指示，亦當不能迴避責任。

因此促轉會認定，蔣經國對於整起事件，當負事件發展上最高層決策的責任，與威權體制的領導人責任。

(中時 )