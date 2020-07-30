盧秀燕使用三倍券購買學員手工製作的木製彈珠台，再轉贈給台中市9間親子館，當作全台中市孩童的遊戲玩具，讓愛與善意持續流動。（陳世宗攝）

「給他魚吃、不如教他如何釣魚！」台中市長盧秀燕甫銷假上班，30日就以行動支持身障朋友！由市議員黃馨慧陪同下，到台中市智障者家長協會成立的新窩工坊，使用三倍券購買學員手工製作的木製彈珠台，再轉贈給台中市9間親子館，當作全台中市孩童的遊戲玩具，讓愛與善意持續流動。

盧秀燕剛做完髖關節手術，出院後不適合行走和久站，暫時得坐輪椅，因此更能深切體會身障朋友的不便，希望為身障朋友做更多事。新窩工坊由台中市智障者家長協會成立是1間環保木工坊，資源回收科技大廠不要的實木棧板，重製做成家具等物品，也有親子手作DIY課程。

盧秀燕今天下午先參觀門市和工廠後，用三倍券買9座木製彈珠台送給台中市親子館，新窩工坊還有加入本屆台中購物節GOOD專區，因為購物節優惠店家發票消費金額3倍計；盧秀燕換到三倍的抽獎組數，等於多了3倍的中獎機會。

盧秀燕開心地說，今天來花三倍券，刺激消費又做公益，不僅幫助身障團體，行銷他們用心製作的產品，也提高自己購物節的中獎機會，抽獎機會多更多，愛心做好做滿。

社會局長彭懷真指出，包含新窩工坊在內，台中市共有26家身障團體加入優先採購，社會局從6月開始，透過臉書「社會有愛，溫暖臺中」直播，介紹這些團體和他們製作的產品；感謝盧市長化身業配女王，現場介紹身障團體的中秋節優採商品，像月餅禮盒和手工皂禮盒。

彭懷真鼓勵民眾以實際行動支持身心障礙朋友製作的產品，讓更多身心障礙朋友獲得肯定，支持優採做善事；更多優採團體聯絡方式和商品型錄，可以上台中市政府社會局官網查詢。

(中時 )