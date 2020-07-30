新北市長侯友宜日前在媒體專訪時表示「誰說我一定要連任？」被解讀可能放眼2024總統大選或參選國民黨主席，甚至更被指恐變成前主席朱立倫的對手。對此，朱立倫今受訪時表示，侯友宜與他一直都是並肩作戰的好夥伴，未來也是，而且侯友宜也說他們是好朋友，他們永遠都是好朋友、好夥伴。

媒體追問，侯友宜周末將下高雄替李眉蓁輔選，兩人是否有機會同台？朱立倫表示，他們分進合擊，都希望高雄勝選，第一個希望明天高雄市議長順利當選，他也會在下星期再次去高雄陪李眉蓁，也很高興本周末侯友宜就要下去高雄。

至於李眉蓁昨參加網路直播節目，卻答錯高雄行政區、人口等問題。朱立倫緩頰說，選舉應該用正面的角度去看，他相信李眉蓁努力勤跑基層，對高雄基層問題一定會更深入了解，他下星期也會跟李眉蓁到偏鄉了解基層市政議題；今天也有腦筋急轉彎，問高雄最南的點是哪裡，好像是旗津區的太平島，是高雄市的一個里，有時候回答不一定正確，但總是更深入基層、更了解基層，才是最重要的。

媒體追問，江啟臣昨天談「美中對抗」說成「美陸對抗」，被綠營消遣是「美祿（美陸）之亂」。朱立倫說，習慣用語上，有人用中國、大陸、中國大陸都有，不用太去解讀背後有何意涵，太意識形態去解讀一些議題是沒有意義的，美中對抗、美陸對抗等說法都是一樣的。

有關江啟臣提出總統國情咨文常態化、閣揆同意權的修憲方向，朱立倫說，他上周明確提出三大方向、十大主張，相信很多重要主張會成為國民黨的共識。其中三大方向希望建立權責相符、有內閣制精神的體制，另希望政府更有效能、擴大全民參與，建立符合世代正義的憲法，在作法上有十大主張，包括閣揆同意權、總統咨文。

有關考監院問題，朱立倫也說，一定確保五權，就是考試權及監察權的獨立性，這點大家請放心，有關機關的整併，就是保考監權、廢考監院，到底是否保有行政、立法、司法的憲政機關，或另整併或成立另一個獨立機關，這些可以討論，重點是創造有效能的政府，能減少重複及浪費，這才是我們的目的，我們沒有要廢考監。

外界點名下屆黨揆人選，朱立倫說，前兩周他還與江主席談到此事，國民黨現在團結都來不及，若不斷被見縫插針或製造矛盾都是對國民黨非常不利的，國民黨還有包括高雄議長、市長補選及修憲等等議題，都希望大家集思廣益，在這個過程他非常不希望把明年、後年及2024年變成議題，國民黨最重要是好好改革。

有關香港議題，朱立倫強調一向立場是堅定支持香港的自由人權及民主。

對於公廣集團的爭議，朱立倫說，民進黨適可而止，不要無限上綱，全面擴權或全面獨佔的執政黨，不是民主之福，也不是民主常態。

(中時 )