香港一起姊弟虐戀案28日開庭，遭指控用吹風機烘男友下體，導致起水泡脫皮的麥姓女子，當庭大爆雙方閨房密事，指小男友不愛戴套，每次戴套很快就軟，讓她「幾乎無滿足過」。此外，男友有「腳癖」，愛聞女人的腳。

這起姊弟虐戀在香港相當轟動，男主角是32歲計算機科學系一級榮譽畢業高材生，女主角則是39歲保險經紀，擁有加拿大的大學學位。

麥女在庭上指出，2018年4月初，她透過婚姻介紹所的相親活動認識X，她覺得對方「好斯文、好細心、好聰明，有一見鍾情的感覺」。同月底，兩人迅速發展成為情侶，到大陸溫泉旅行期間，X提議觀看色情影片，又播放一些男女互相舔腳的片段。

麥女稱X很愛聞女人的腳，還說女人的腳好漂亮，經常藉口說她穿高跟鞋辛苦，要幫她脫鞋泡腳。

麥女又說X戴套不能維持勃起狀態，每次「幾秒就會軟，最長時間都幾分鐘」。對於X之前供稱，麥女因不滿他性交時「好快完事」而向他施暴，麥女反駁稱從沒發生過，自己只用減少行房來表達對X的不滿。

(中時新聞網)