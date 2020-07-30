佳里、北門商圈120間店家配合活動，推出好康產品。（莊曜聰攝）

即日起到8月14日，到佳里、北門商圈指定店家消費蓋章集點，就能兌換文創小背包。（莊曜聰攝）

搶振興三倍券商機，台南市大北門區觀光、食玩業者串連，包括佳里、北門商圈共120間優質店家推出消費集章活動，累積店章就送文創小背包，佳里商圈另外加碼抽獎機車，並利用假日開設好物市集、購物嘉年華，希望吸引民眾前來消費，拉抬商家買氣與觀光人氣。

佳里、北門商圈共推振興經濟三部曲活動，推出琳瑯滿目的特色美食、在地伴手禮，民眾可用現金、行動支付、三倍券等消費，吃好料、買好物，行銷活動不斷。

佳里商圈理事長陳駿逸表示，首部曲「Happy振興來佳消費GoGoGo」集章贈禮活動，即日起到8月14日在佳里、北門商圈指定的120間店家消費都能拿到集章卡，滿10枚不同店章，8月15日就能到蕭壠園區兌換文創小書包，限量1000個。

二部曲是8月15、16日2天在蕭壠園區的文創市集及藝文表演活動，三部曲則是11月21、22日2天則在佳里區公所前的2020購物嘉年華活動。

北門商圈也有三部曲，商圈理事長王淑梅說，9月28日將在北門二重港舉辦老宅國宴活動，推廣特色美食及北門小旅行，二部曲則訂於10月31日，在井仔腳鹽田辦促銷活動，三部曲則是12月31日由商圈自辦的井仔腳送夕陽，幾乎是月月都有好康，邀民眾來賞遊南市沿海景點。

(中時 )